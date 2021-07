El reality de competencia ‘Esto es guerra’ sorprendió a sus seguidores al integrar al grupo de guerreros y combatiente a los talentosos tiktoker Elías Montalvo y Alejandro Pino a pocos días de jugarse la Gran Semifinal.

Elías se convirtió en combatiente mientras que Alejandro se puso la camiseta de los guerreros. En su debut debieron enfrentarse en el reto extremo de altura, donde el partner de Rosángela Espinoza se impuso y le dio la victoria a su equipo. Luego, se repitió el plato en la secuencia, preguntas en la ducha.

Pero en la secuencia donde nadie les gana fue en “dale play”, donde bailanron el rock de la cárcel de los Beatles, junto a los demás integrantes varones de sus respectivos equipos.

La oportunidad de que ambos lograran ser competidores invitados, fue gracias a que cumplieron el reto planteado por El Tribunal, en la que debían de grabar un Tik tok juntos y debían alcanzar 150 mil vistas en un día.

“Mi ingreso a EEG, me cambió la vida. Yo siento que se me presentó la Virgen, pues como saben, yo tuve que emigrar de Venezuela por la crisis que se vive allá. Cuando llegué a Lima, trabajé en un hotel, pero por la pandemia tuve que salir. Luego, integré un elenco de baile, aunque no soy bailarín profesional, pero siempre me encantó el arte. Estaba preparando mi viaje a Francia, cuando me llamaron para participar en el concurso de Tik Tok, y aquí me tienen ahora, vistiendo la camiseta de los Guerreros”, dijo el popular ‘Chocolatito’, que era estudiante de medicina y publicidad en su país natal.

Mientras que, Elías precisó que su vida dio un giro de 360 grados, luego de salir campeón junto a Rosángela en el primer reality de Tik Tok de EEG.

“No soy un bailarín profesional, yo entré a Guerra de Tik Tok con los pasos básicos, pero aprendí a desarrollarme en el baile, con el premio pude invertir en mi marca de ropa y sacar una nueva colección. Creo que es un camino largo, y voy a seguir preparándome para seguir dando que hablar”, dijo el joven emprendedor que tuvo un buen debut como competidor. Tanto Elías como Alejandra volverán a vestir la camiseta de sus amores, el próximo lunes.

