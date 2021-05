El conductor del reality de competencia ‘Esto es guerra’, Gian Piero Díaz se pronunció fuerte y claro sobre las campañas de odio que se han desatado en nuestro país a causa de la campaña electoral para la presidencia de la República.

Gian Piero Díaz aseguró que dividir, separar y enfrentar a los peruanos no suma para el crecimiento de nuestro país. Esta reflexión la hizo como parte de la campaña ‘Yo al odio, le digo, no… #Noalodio’.

“Quiero comenzar este pequeño comentario con esta frase bonita, que leí hace unos cuantos días que decía: ‘el odio solo, se encuentra donde no hay lugar para la inteligencia’, y lamentablemente en los últimos días hemos visto comentarios, imágenes y campañas de mucho odio, y eso no suma para el crecimiento de un país. Dividir, separar y enfrentar, eso es cualquier cosa, menos construir un país mejor y con las mismas oportunidades. El odio y la rabia, solo genera más rabia. Lo que tenemos que buscar es unirnos más y más. Solo unidos vamos a poder sacar adelante al Perú”, manifestó.

Luego de citar la frase del emperador Julio Cesar, “Divide y vencerás”, les aconsejó a los peruanos no caer en el juego del odio. “Lo que están buscando es separarnos, dividirnos y enfrentarnos para que seamos más fácil de manejarnos. Todos somos peruanos”, dijo.

El conductor de televisión se animó a contar una experiencia personal que ocurrió en su familia para brindar un ejemplo de lo importante de la unión entre peruanos.

“En mi familia somos tres hermanos. Uno hermano mayor y uno menor. De los tres, el único que no pudo estudiar una carrera profesional fui yo. Mi papá pudo pagarle la carrera al hermano mayor, en mi caso, no pudo pagarme la carrera y me tuve que poner a trabajar. En el caso de mi hermano menor, cuando yo tuve un trabajo lo ayudé a mi papá a pagar sus estudios. A qué quiero ir con esto, que sí mi corazón se hubiera llenado de odio, pues simplemente mi lógica me hubiera dicho, si tú no estudiaste, por qué vas a ayudar a otra persona. Se trata de que entre todos podamos ayudarnos, y si a ti no te tocó en su momento, de corazón colaborar con el otro. Se trata de emparejar para arriba, no para abajo. Basta de fomentar el odio entre los peruanos, porque los peruanos somos más inteligentes que eso”, señaló.

Gian Piero Díaz señaló que los peruanos somos puro corazón, característica que es reconocida alrededor del mundo. Solicitó que termine la campaña que busca enfrentarnos y recordó que el Perú luchó por su independencia por años contra otros y no contra los peruanos.

“Yo al odio, le digo, no. Y espero que tú también. #NoAlOdio... Por favor, construyamos todos juntos un país muchísimo mejor, donde el que no tengo, tenga y el que tiene, tenga mucho más y ayudar al que menos tiene”, finalizó.

