Esto dijo Vanessa Terkes tras amenazas de muerte

La actriz Vanessa Terkes , quien apoya de manera gratuita en temas sociales en la municipalidad de La Victoria, se refirió a las amenazas de muerte que recibió luego que su esposo, George Forsyth , asumiera el cargo de alcalde de dicho distrito.

"Uno pierde su privacidad. Entiendo que deben estar (los guardaespaldas), pero no es bonito porque te quitan la privacidad que siempre has tenido. Con todo esto no puedes conversar cosas con libertad", declaró la actriz.

Vanessa Terkes también señaló que hay personas en La Victoria que están pendiente de ella.

"La gente en la calle me pide que me cuide mucho. He tenido la suerte de conocer a mucha gente y ellos me acompañan", dijo la esposa de George Forsyth, quien agregó que cuando va a El Porvenir o Matute llama a su 'batería' para que la acompañe y, de paso, la cuiden.

