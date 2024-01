Cynthia Martínez, esposa del fallecido Pedro Suárez-Vértiz, anunció que seguirá con una de las actividades que solía hacer el cantante: publicar sus pensamientos en las redes sociales. La pareja del artista aseguró que hará publicaciones diarias para seguir homenajeando el recuerdo del ídolo del rock peruano.

“Esposo mío: Hoy le conté a mis hijos que haré un post diario muy a tu estilo contando lo vivido desde que ya no estás en la casa, se que no serán nunca tan especiales como los tuyos pero también se que me ayudarán a sentirme mejor y seguro también a mucha gente”, comenzó escribiendo.

Cynthia aseguró que, a diferencia de Pedro, quien lo hacía en Facebook, ella compartirá sus publicaciones a través de la red social Instagram. Allí, compartió su primer texto, en el que escribió sobre el amor que los fans le siguen demostrando al artista.

“Amor mío, mira la puerta de la casa como está, esta foto es de hoy, había pensado sacarlo todo hoy pero es imposible porque siguen llegando y llegando más flores. Viene mucha gente a tocarte en esos posters, a conversarte, agradecerte y más”, agregó.

“Lo dejaré solo unos pocos días más para tampoco incomodar a nuestros vecinos que estoy segura también te han saludado en este mini maravilloso espacio de amor, respeto y admiración que se ha creado en nuestra puerta. Esposo mío, qué grande eres. No hay día que no me impresione el gran gran amor que generas en todos. Lo sabía, claro, pero ahora lo vivo día a día. Te amo para siempre esposo eterno”, concluyó.





