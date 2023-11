Yonathan Horna, también conocido como Youna, criticó fuertemente a su expareja Samahara Lobatón después de descubrir que la influencer optó por excluir su imagen de una tarea escolar de su hija que trataba sobre la familia.

“Mi nombre: Xianna Horna Lobatón, soy especial porque mi madre y su novio, mis tíos y abuelos siempre están ahí para ayudarme cuando los necesito y me tratan como princesa”, se lee en el texto del trabajo de la menor.

Youna mostró su indignación luego de haber sido ignorado por Samahara Lobatón en el trabajo de su hija (Captura: @flockogram)

La reacción indignada de Youna no tardó en llegar, y respondió de inmediato a través de una historia en Instagram. Horna compartió la foto que Samahara había utilizado para la tarea de su hija.

“Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño”, escribió el barbero.

Youna arremetió contra Samahara Lobatón tras excluirlo de foto familiar (Captura: @Flockogram)

“Es sorprendente el nivel de estupidez al que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago”, compartió Youna.

Asimismo, continuó arremetiendo contra la hija de Melissa Klug.

Youna se mostró molesto por medio de sus redes sociales tras enterarse de que su foto no estaba en el trabajo de su hija (Captura: flockogram)

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO:

El sujeto tenía la intención de lanzarse de la autopista aérea en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Angélica Gamarra.