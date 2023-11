Milena Warthon se pronunció tras haber sido expulsada del Parque Kennedy mientras distribuía volantes para su concierto. En medio de las críticas hacia la Municipalidad de Miraflores, la cantante negó haber sido discriminada por el agente de Serenazgo.

En una entrevista con ‘América Hoy’, la cantante de “Warmisitay” explicó que se sintió sorprendida cuando un empleado de la Municipalidad de Miraflores la instó a abandonar el conocido parque. Esto se debió a que, según una ordenanza municipal, está prohibido distribuir volantes con fines comerciales en dicho distrito.

“No es la primera vez (que lo hago). Una vez fui a grabar un video y, en realidad, solo estaba haciéndole entrevistas a la gente. Siento que están muy alertas. No estaba haciendo nada comercial”, declaró.

Luego de este incidente, Milena Warthon negó categóricamente haber sido discriminada por su color de piel, como se había sugerido en redes sociales. La cantante sostiene firmemente que el personal de serenazgo simplemente estaba cumpliendo con su deber.

“No me sentí discriminada, para nada. Creo que no tiene nada que ver con el tema racial. El señor ha hecho su trabajo, tampoco decir que ha sido irrespetuoso. Pero no sé si este tipo de iniciativas deberían ser baneadas porque tampoco es una activación enorme”, sostuvo la ganadora de Viña del Mar.

Finalmente, la artista nacional aseguró que, aunque entiende la actuación de la Municipalidad de Miraflores, espera que la ley se aplique de manera equitativa para todos.

