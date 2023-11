Handa sigue dando que hablar en la farándula peruana por su enfrentamiento con Leslie Shaw , a quien acusó de maltratar a sus trabajadores y minimizar a otros artistas de la industria peruana. Esta vez, la intérprete de ‘Rip Leslie Chao’ no dudó en aclarar las diferencias que existe entre ella y la ex de Mario Hart .

Todo empezó cuando el reportero de ‘América Hoy’ consultó a Leslie sobre la similitud de vestuario entre ella y la de la cantante Handa.

“Ay, por favor. ¿Viste lo mal que se viste? Hay niveles, ya quisieran tener mi cuerpazo y mi presupuesto para aprender a vestirse. Síganme imitándome”, dijo la prometida de ‘El Prefe’.

Ante ello, Handa aseguró que ella no se parece artística ni físicamente a Shaw. “No se parece en nada la vestimenta, la de ella parece la de la ‘Tigresa del Oriente’, yo no me vestiría así. Definitivamente, no es mi estilo”, dijo la cantante, quien no perdió la oportunidad de burlarse de la vestimenta de Leslie.

VIDEO RECOMENDADO