Los comentarios críticos de Leslie Shaw sobre Mario Hart y otros artistas urbanos han provocado controversia, lo que ha llevado a insinuaciones por parte de algunos presentadores sobre una posible conexión entre su incursión en el género urbano y la relación previa con el piloto.

La cantante de “Estoy soltera” aclaró una percepción que se tenía durante mucho tiempo sobre su carrera en el género urbano. Leslie recordó que, cuando era locutora de radio, muchos programadores le sugerían hacer reggaeton, pero ella decidió no seguir esa dirección y se mantuvo enfocada en el rock.

“Yo de terca, decía no, que el rock hasta que me harte del rock porque no ganaba. Ganaba más como modelo y yo no era feliz siendo modelo y anfitriona, quería dedicarme a la música y por eso hice caso y coincidió con esa relación y creo que los astros jugaron”, declaró Shaw a América Espectáculo.

Según la artista, ella ya había grabado la canción ‘Decide’ antes de lanzar ‘Tal para cual’ con Mario Hart.

“Yo ya tenía ‘Decide’ que ya la había grabado antes y que hablaba de que mi pareja se había portado mal y sucedió. Grabé ‘Decide’ solo que me la guardé y luego hicimos ‘Tal para cual’”, expreso.

Por otro lado, el lanzamiento del sencillo “Tipos como tú” de la cantante se realizará el 27 de noviembre en colaboración con los Hermanos Yaipén. La canción se basa en una experiencia de desamor. Asimismo, no descartó la posibilidad de una nueva versión de ‘Bombón Asesino’.