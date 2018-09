Lucía Oxenford contó en su Instagram Stories que borró un video porque había mostrado más de la cuenta al grabarse.

La hija de Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford sostuvo que solo dos de sus seguidores le avisaron.

De esta manera, Lucía Oxenford tuvo que realizar otro video para explicar a sus fans lo que había sucedido.



"Acabo de borrar una historia porque se me veía el pezón. No me di cuenta. 284 personas vieron la historia y solo 2 me dijeron que se me veía el pezón", expresó.