Ernesto Pimentel rompió su silencio y habló largo y tendido sobre su distanciamiento con Andrés Hurtado, de quien no guarda los mejores recuerdos pese a que trabajaron juntos varios años.

El creador de la ‘Chola Chabuca’ no dudó en lanzar fuertes calificativos contra el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ y es que no está de acuerdo con las bromas pesadas en las que le desea la muerte.

“Voy a hablar de Andrés, me parece importante hablar de Chibolín. Yo trabajé con él, fui su bailarín, él siempre se portó muy mal conmigo y cada vez que puede dice que ojalá que me muera y eso ya no me parece gracioso. Lo conozco a él de otra forma, pero cuando veo a esa persona ridícula o esa persona que no es lo que realmente es, me afecta, y si constantemente sale a decir que me muera, ya no es un chiste, no es gracioso”, dijo el empresario a Trome.

Aunque asegura que le guarda cariño y que se alegra por sus premios Martín Fierro, Ernesto Pimentel sorprendió al minimizar a ‘Chibolín’ al asegurar que su talento llegó muy tarde en su trayectoria artística.

“La verdad que Andrés era un milagro en sí mismo porque era una persona incapaz de decir cuatro palabras juntas, con una educación escasa. Una persona que, si bien la vida le da una oportunidad, debe recapacitar, porque una cosa es ayudar, que yo aplaudo, pero no se puede ayudar a costa de decir ‘la gente se está pudriendo’ o perjudicar eventos como la Teletón”, lamentó el presentador de ‘El Reventonazo de la Chola’.





