En los exteriores del Estadio San Marcos, miles de fanáticos se congregaron desde tempranas horas de la mañana para asegurar su ingreso a la primera fecha de los conciertos de Karol G en Perú. Los seguidores comenzaron a hacer fila desde las 7 a.m., ansiosos por ser parte del espectáculo de la estrella colombiana.

Los fanáticos llegaron al recinto luciendo vibrantes outfits y maquillaje acorde con el estilo de la cantante colombiana, reflejando su entusiasmo por presenciar el esperado concierto de su artista favorita.

La llegada de la artista a Lima se dio el día de ayer, acompañada por todo su equipo, para la puesta en escena de su tour ‘Mañana será bonito’, que viene recorriendo diferentes países de Latinoamérica. El espectáculo, que durará aproximadamente dos horas, incluirá un juego de luces, bailarines y deslumbrantes vestuarios para deleitar a los asistentes.

El ambiente festivo y la emoción se palpaban en los alrededores del estadio, donde los fanáticos esperaban con ansias el momento de ingresar al recinto para disfrutar de la música y el talento de Karol G en un concierto que promete ser inolvidable.

ATU anuncia desvío de las rutas 206 y 209

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ha informado sobre la modificación de las rutas 206 y 209 del Corredor Rojo debido al concierto de Karol G que se llevará a cabo en el Estadio San Marcos. Esta medida se implementará debido al intenso tráfico que se espera en la avenida Venezuela por el evento.

#ATUInforma| Debido al tráfico intenso en la avenida Venezuela por un concierto que se realizará esta noche, las rutas 206 y 209 del corredor Rojo desvían su recorrido por la avenida José de la Riva Agüero, hasta llegar a su paradero final cerca de la UNMSM. pic.twitter.com/72yKQIloqE — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) April 12, 2024

Recomendaciones y restricciones

Llegar con anticipación, las puertas del Estadio San Marcos se abrirán a las 3:00 pm. No lanzar objetos, no subir a personas en sus hombros durante el show. No incentivar o participar en situaciones que afecten la seguridad de los demás.

Setlist del concierto

Karol G interpretará más de 30 canciones de sus últimos discos, destacando especialmente los temas de su más reciente álbum, Mañana Será Bonito. El público podrá disfrutar de éxitos como “CONTIGO”, “Tusa”, “Provenza”, “TQG” y “Amargurar”, entre otros.

TQG (KAROL G & Shakira cover)

BESTIES

Mi cama

EL BARCO

X SI VOLVEMOS / Noche de sexo

Tusa

AMARGURA

BICHOTAG

OKI DOKI

Una noche en Medellín (Cris MJ cover)

QLONA

Sejodioto

Punto G

Bichota

Carolina

Gatúbela

Tá OK

Ocean

Pero tú

Mercurio

A ella

Créeme (DENNIS, MC Kevin o Chris, Maluma & KAROL G cover)

Mientras me muero del cora

Ojos ferrari

Tus gafitas

Cairo

Mi ex tenía razón

KÁRMIKA (KAROL G, Bad Gyal & Sean Paul cover)

Gucci los paños

200 COPAS

MAMIII (Becky G x KAROL G cover)

Contigo

