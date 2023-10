La participante de la última temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’, Fiorella Cayo, pasó un incomodo momento cuando presentaba su plato al chef Giacomo Bocchio, quien se negó a probar su preparación.

“No voy a probar este porque veo que está feo” (...) “Es importante que en estos momentos nos escuches. Tú has venido aquí a demostrar. Anda aprende a tu casa”, le recriminó el cocinero.

“Es importante que en estos momentos nos escuches más de lo que nosotros te escuchemos a ti. No vengan aquí a aprender sino a demostrar, entonces anda a aprender a tu casa”, le recordó.

La concursante no se quedó callada y le respondió: “Es que no puedo hacer lo que no sé” (...) “Tengo derecho a ser escuchada, es mi primera vez”, Ante estas palabras, Bocchio le recordó que se encuentra en concurso donde solo ganará el mejor y le aclaró que no se trataba de una clase de cocina.