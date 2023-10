Laura Bozzo es parte de la octava temporada ‘Gran Hermano Vip’, un reality español de convivencia de Telecinco, y por lo visto no le agrada mucho la acogida que el programa está teniendo en la audiencia.

Según Mundo Deportivo, el estreno del reality marcó 13.4% de rating y 1 millón 106 mil espectadores y ninguna de las posteriores galas ha logrado superar el millón de televidentes.

Y Laura, quien parece liderar el grupo, no es ajena a la situación. Así, en una reciente conversación con uno de los participantes, dio su opinión sobre por qué el programa tendría tan pocos espectadores.

“¿Tú crees que alguien está viendo este programa, que a alguien le puede interesar lo que está pasando aquí? [...] Que me boten el jueves y me voy el jueves (día de eliminación), pero me voy bien. No me voy siendo parte de un fracaso televisivo porque esto lo es”, resaltó.

Asimismo, señaló que si ella fuera espectadora del programa no lo vería, ya que lo considera muy aburrido.

