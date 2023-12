En una reciente entrevista, Dorita Orbegoso fue firme al afirmar que no tiene intenciones de volver a trabajar con Luigi Carbajal, con quien mantuvo una relación en el pasado. Además, reveló que ambos terminaron en muy malas condiciones.

“Para aclarar, yo no me volvería a juntar con ninguno de mis ex, solo con el padre de mi hijo porque es el papá. Las otras personas pertenecen a mi pasado y antepasado” , declaró en el programa ‘Te jalo’ de Carlos Vílchez .

La actriz recordó su relación con Luigi y detalló que su separación fue “mala”, por lo que no volvería a juntarse con el actor.

“Nosotros hemos terminado en muy mala relación y considero que por respeto a mí y mi familia no me debería juntar (con Luigi) para alimentar el morbo que muchas personas quieren. Yo respeto a mi hijo, respeto a mi familia y me tengo mucho respeto... una persona que me hizo tanto daño no merece siquiera un saludo” , agregó finalmente.





