Dorita Orbegoso compartió su opinión sobre la complicada relación entre Samahara Lobatón y Youna después de su separación, con una hija de por medio.

En declaraciones a ‘América Hoy’, la modelo afirmó que la hija de Melissa Klug intenta perjudicar al barbero, sin darse cuenta de que la menor es la más afectada.

“Hay una competencia, no lo veo tanto de él porque él está haciendo su vida, él netamente habla de la pequeña, no de la pareja de ella. Acá yo veo una competencia y un resentimiento que tiene ella hacia él, te voy a hacer pagar por no cumplir como papá, de repente él le terminó a ella y ella se tuvo que regresar. Acá hay ganas de hacerle daño a él, sin darse cuenta de que la pequeña sale dañada”, señaló la modelo.

Además, reveló que Samahara ha enfrentado varios problemas a nivel personal durante un tiempo e hizo un llamado a Melissa Klug para que sepa criar a sus hijos.

“Samahara tiene problemas a nivel personal desde hace mucho tiempo. Yo la conozco, he trabajado con ella, es muy impulsiva, tiene un carácter difícil. Creo que eso viene de casta también, hay que saber criar a los hijos”, mencionó.

Por otro lado, Dorita opinó sobre la relación entre la influencer y Bryan Torres, íntimo amigo de Jefferson Farfán, aclarando que no les ve un futuro, ya que considera que son personas inmaduras que no suman.

“No les veo futuro porque ella necesita una persona que le dé respaldo, alguien maduro, que la oriente, que la apoye y ayude a salir de este círculo de pleitos y discusiones. Creo que sí terminarían, no lo veo a Bryan comprometido con asumir”, indicó.





