Divulgan la llamada de emergencia al 911 por supuesta sobredosis de Demi Lovato

Las autoridades de atención a emergencias divulgaron una versión editada del audio de la llamada al 911 que llevó a la hospitalización de Demi Lovato .

En la llamada de cuatro minutos y medio no se da detalles sobre lo que llevó a los paramédicos a transportar a Lovato a un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) el último martes.

En el diálogo se escucha a la persona que hace la llamada pedirle a los paramédicos que no usen las sirenas cuando lleguen a la casa para no alertar a los vecinos , pero el operador le responde a la mujer que no puede controlar eso y que “esta es definitivamente una emergencia médica”.

Las autoridades divulgaron la llamada de emergencia tras la presunta sobredosis de Demi Lovato. (Infobae)

Poco se sabe de su evolución de la artista, pero su representante, a través de un comunicado, informó que está recuperándose satisfactoriamente en un nosocomio.

Según el portal especializado TMZ , Demi Lovato estaba en una fiesta en su mansión de Hollywood Hills cuando sufrió una presunta sobredosis.