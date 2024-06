Alejandra Baigorria y Mario Irivarren llevaban una amistad cuando trabajaban juntos en el reality ‘Combate’. Sin embargo, pasado el tiempo se distanciaron y nunca se conocieron los motivos de su enemistad. Tras ello, las seguidoras de la ‘rubia’ de Gamarra han especulado que esto podría darse a raíz del inicio de un romance entre el chico reality y Onelia Molina.

En entrevista con ‘Estás en Todas’, Irivarren reveló el verdadero motivo de su desvinculación con la empresaria y aclaró que no se debe a su pareja: “A raíz del formato que tuvo el programa, que era enfrentarnos y chocarnos, se generó una tensión. Es un capítulo que tiene más detalles de lo que se ve en televisión, hay temas internos”, dijo.

“No es que esté peleado o molesto con Alejandra (…) tengo mis motivos propios. Tengo un tema con Ale que algún día lo hablaremos y que no está relacionado directamente con Onelia”, agregó.

Además, comentó que si bien no se encuentra en su mejor momento amical con Baigorria, si guarda su cercanía con Said Palao, prometido de la chica reality.

Finalmente, señaló que cualquier aclaración con Alejandra Baigorria será en persona: “Han pasado cosas que no me gustaron y algún día lo conversaremos. No es que haya una enemistad”.

Los rumores de un distanciamiento iniciaron cuando la cuñada de Austin Palao publicara una indirecta en sus redes sociales señalando que una buena persona nunca distanciará a su pareja de sus amigos.

