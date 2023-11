Deysi Araujo está viviendo malos momentos en el nuevo departamento que ha comprado en el distrito de San Isidro. A pesar de su emocionante mudanza desde San Juan de Lurigancho, los vecinos de su edificio la criticaron por las visitas que recibe en su nuevo hogar.

Ante las críticas frecuentes, la modelo experimentó indignación y comenzó a cuestionar si fue acertada su elección de invertir en un departamento costoso en una exclusiva zona de San Isidro.

“Creo que se están excediendo demasiado. Me han dicho que no se puede grabar, que no se puede hacer escándalos. La verdad es que a veces pienso que hay exageraciones. Soy una persona súper pacífica, me gusta vivir en tranquilidad y aquí ya es demasiado”, declaró Deysi Araujo al programa de ‘Magaly TV La Firme’.

Como se recuerda, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ llegaron al inmueble para cubrir la inauguración del departamento junto a Susy Díaz, Paloma de la Guaracha y la ‘Negra Petróleo’. Sin embargo, fueron los vecinos quienes llamaron al Serenazgo, e incluso, un chamán que llegó al hogar de la ‘pelirroja’ no fue permitido de entrar.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.