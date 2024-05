Yahaira Plasencia sigue dando mucho que hablar, pero esta vez por su trabajo como presentadora en el programa de Al Sexto Día en Panamericana. Esto luego de que Magaly Medina insinuara que la salsera fue despedida y en su reemplazo estaría Laura Spoya .

Ante los rumores difundidos, Yahaira Plasencia utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir las afirmaciones y arremeter contra la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’. En una serie de historias, la salsera invitó a sus seguidores a sintonizar el programa ‘Al Sexto Día’ y aseguró que continúa trabajando en el proyecto.

“Hacía esta historia para decirles que no se pierdan ‘Al Sexto Día’ que tenemos un programón, muy bonito, la verdad”, comentó inicialmente la cantante, negando cualquier rumor sobre su salida del programa.

Plasencia no solo negó su despido, sino que también cuestionó la credibilidad de Magaly Medina. “También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad”, expresó la ex de Jefferson Farfán.









Plasencia reafirmó su felicidad y compromiso con el trabajo que realiza en ‘Al Sexto Día’. “Los espero hoy (sábados) en ‘Al Sexto Día’ y yo me voy a trabajar feliz porque yo soy una persona feliz”, sentenció, dejando claro que las afirmaciones de Medina no afectan su estado de ánimo ni su dedicación al programa.





Magaly se burla de la conducción de Yahaira Plasencia

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora no titubeó en compartir la supuesta noticia de la salida de Yahaira Plasencia del programa ‘Al Sexto Día’. Además, criticó el desempeño de la salsera en la conducción de dicho programa, cuestionando su capacidad para captar audiencia.

“Nadie se había dado cuenta de que ella conducía un programa en Panamericana los sábados, pero hoy está grabando su último programa”, afirmó Medina durante su programa, insinuando que la decisión de prescindir de Plasencia se debía a su falta de impacto en términos de audiencia.

“O sea le dijeron ‘bye, bye’ porque no funciona, por eso sale de la tele porque no hay audiencia y nosotros somos esclavos del rating... el público te sube el dedo o te lo baja y a ella se lo bajaron. El mundo de la música le dio la espalda y la conducción también, pero a quién se le ocurre ponerla como conductora, qué barbaridad a esos productores les pagan por hacer experimentos”, aseguró la controvertida presentadora.

Estas declaraciones de Magaly Medina generaron revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, avivando la especulación sobre el futuro profesional de Yahaira Plasencia.









