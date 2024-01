Año de resurgimiento. Dayanita volvió a estar en el ojo de la tormenta al anunciar su regreso al elenco de ‘ JB en ATV ’, pero lo que más llamó la atención fue su reconciliación con Jorge Benavides luego de su polémico conflicto tras declaraciones de la actriz cómica en el programa de Ernesto Pimentel .

La tiktoker aseguró que se reunió con Jorge Benavides en el 2023 para pedirle disculpas e intentar “calmar las aguas”, pues reconocía que debía “tratar de enmendar los errores” que cometió por su indisciplina.

Incluso, indicó que disfrutó del recibimiento de sus compañeros de elenco. “La pasé genial, me emocioné al verlos, todos me quieren y lloré cuando Jorge me dedicó unas palabras. Yo no pensaba que me tenían tanto cariño, pensé que lo había perdido, pero sigue intacto y al volver he llenado ese vacío que me faltaba”, dijo a Trome.

Por otro lado, aseguró que ella no tiene nada que ver con el ingreso de ‘Topito’ a ‘JB en ATV’. “Él no está incluido en mi paquete, porque seguro que eso van a decir. Él negoció por su lado, no lo traigo como mochila; es más, me sorprendí cuando me dijeron que también estaba en el elenco, y si lo han llamado es porque tiene talento”, expresó.

Finalmente, la actriz cómica aclaró su relación con Ernesto Pimentel. “Mi contrato terminó el 31 de diciembre (...) Por eso decidí volar y en su momento Ernesto me apoyó, me dio bastante cariño, es una excelente persona también, pero ya había conversado y decidí volver a mi casa”, contó.

La influencer mencionó que tomó la decisión de regresar porque entendió que los inconvenientes que tuvo en ‘ JB en ATV ’ era por su “bien”. “Lo que pasa es que no supe manejar estas cosas y no entiendes que cuando te dicen algo es por tu bien, porque quieren que mejore, en ese momento yo no me daba cuenta y no sabía cómo manejar la situación”, explicó.

