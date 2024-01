Leslie Moscoso y su aún esposo José Cortez resolverán sus diferencias en los tribunales, pero no solo por su divorcio, sino por una grave denuncia que la actriz cómica puso en contra de su expareja.

El programa ‘Amor y Fuego’ volverá a la pantalla chica este lunes 15 de enero y alista un nuevo destape donde revelan que la bailarina habría recurrido ante las autoridades para acusar a su exmarido por el delito de ‘tocamientos indebidos’.

Según se puede observar en el parte policial, ella deja entrever que la causa de su separación sería la grave acusación de su hija, por lo que decidió recurrir ante la Policía.

“Él llegó, yo estaba durmiendo y me despierto porque siento que él me tocaba (...) Empezó a ejercer actos de violencia diciendo que era una put... y una per..., serrana cochina, con jaloneos y empujones”, se lee en parte del acta policial.





¿Qué respondió José Cortez?

El empresario negó las acusaciones frente a las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No quería yo dar declaraciones porque no soy una persona pública. Este mes estaríamos cumpliendo 5 años de matrimonio (...) Tú no llevarás mi sangre y mi apellido, pero te quiero mucho”, enfatizó.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: