Pamela Franco reapareció frente a las cámaras de ‘Mande quien Mande’ para responder las acusaciones de Pamela López, quien dejó al descubierto su romance clandestino con el futbolista Christian Cueva.

Tras confesar que tuvo un amorío con el jugador en el 2018, la cantante de cumbia reconoció que este romance fue el peor error de su vida. No obstante, aseguró que el exjugador de Alianza Lima nunca le puso propiedades a su nombre.

“No me ha ayudado económicamente, lo único que pagó fueron los viajes, los pasajes. Después a mí no me ha dado ni un sol, no me ha pagado un departamento, yo no tengo nada. Que me investiguen, no tengo nada en mi propiedad, no tengo nada de él. Dijeron que él a mí me había comprado un departamento, no me ha comprado nada”, dijo tajantemente el artista.

Respecto al depósito bancario de 280 soles que Pamela López encontró en el celular de su aún esposo, la exintegrante de Alma Bella aseguró que no tenía conocimiento de ello, pero que la transacción se realizó luego de tener una conversación con el ‘Aladino’ en la que le contó que estaba tomando con su mejor amiga.

“Relájense ahí les invito” , le habría dicho el pelotero, pero ella no había prestado atención por lo que quedó sorprendida ante las acusaciones de Pamela López. “Son 280 soles, no me va a mantener con eso, es ridículo, por eso que todo el mundo se ha reído, soy una persona que trabaja”, agregó.









