En comunicación con el programa “América Hoy”, Laura Spoya habló sobre cómo se vive la crisis del coronavirus en México, lugar donde radica junto a su familia. Además, contó qué medidas ha tomado para evitar el contagio.

"Yo sí estoy haciendo cuarentena voluntaria, porque aquí no es obligatoria. Solo he salido a hacer el supermercado para abastecerme por un par de semanas, y hay mucha gente que ha optado por esto. En mi edificio, por ejemplo, que es un edificio casi familiar, porque vive mi cuñado y mis suegros, nadie sale a ninguna parte”, contó.

La influencer también criticó la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha negado a decretar el aislamiento social obligatorio a causa del COVID-19.

“El presidente López Obrador está actuando de manera errónea, se lo está tomando muy a la ligera y yo, de todo corazón, espero que no suceda aquí lo que está pasando en Italia... A mí me parece una burla, cuando lo escucho digo, esto parece un meme, no parece real”, señaló.

Asimismo, Laura contó que en Acapulco la gente sigue acudiendo a la playa y haciendo turismo como si nada pasara. “Aquí, en Acapulco, donde estoy yo, que es un lugar turístico, muchísima gente, lo que a mí me preocupa de sobremanera, está viniendo a la playa, a pasársela bien, porque son vacaciones supuestamente, y no están tomando esto con seriedad”, añadió.

La artista peruana señaló que su negocio familiar se ha visto perjudicado debido a la expansión del virus. “Yo vivo del turismo, mi familia vive del turismo, y para nosotros es un golpe duro porque hemos tenido que cerrar todo, pero entendemos la gravedad de la situación; sin embargo, en Acapulco todo está abierto porque dicen que estamos en fase uno, cuando no se dan cuenta que estando en fase uno las personas contagiadas se darán cuenta recién en catorce días”, acotó.

