Christian Cueva y Christian Domínguez se encuentran en el ojo de la tormenta tras las declaraciones de Pamela Franco en el programa ‘Mande quien mande’, donde reveló que el futbolista la buscaba cuando estaba en estado de gestación y para amenazar al cumbiambero.

“Él (Christian Cueva) amenazaba a Christian Domínguez. Él siempre quiso saber de mí, se averiguaba cosas mías, inclusive estando embarazada”, contó.

“Yo cerraba el vínculo, cambiaba de número y de casa, pero siempre me encontraba. No me dejaba en paz. Mi relación (con Christian Cueva) termina porque ya se estaba desgastando”, dijo la cantante.

Ante ese contexto, se recordó que Christian Cueva y Domínguez se encontraron el pasado 22 de junio de 2022 en el programa ‘América Hoy’, donde el futbolista no dudó en bromear con el cumbiambero. “Saludo para mi tocayo”, se le escucha decir al popular ‘Aladino’.

Por su parte, el recordar actor de ‘Mi amor, el wachimán’ respondió con timidez: “la gente musculosa”.

