La popular Claudia Serpa reveló que aún sigue distanciada de su hermana Gabriela Serpa, por lo que sus proyectos en redes sociales están paralizados. Ella espera poder limar asperezas y que en los próximos días lleguen a un acuerdo definitivo.

Ambas hermanas se pelearon durante un en vivo en TikTok al expresarse de manera ofensiva entre ellas, sus seguidores al ver eso, trataron de calmarlas para que no pase a mayores el hecho.

La polémica se popularizó rápidamente en redes sociales, Claudia Serpa aseguró que ya no se están hablando y que aún están peleadas, pese a los proyectos que están por lanzar.

“Este domingo que relanzamos el canal de ‘Las Serpa’ en YouTube, espero que todo esté mejor no sé si hay amistad, enemistad o me quedo sola con el canal. No sé que va a pasar”, dijo para Trome. Evidenciando la gran incertidumbre que hay por lo que se viene.

Pero Claudia tiene sus razones para enojarse y distanciarse, ya que hizo hincapié en el fuerte carácter de su hermana, “Gabriela es un sargento, superestricta, extrema, yo soy la que trata de respirar y sobrellevar las cosas, pero a la tercera exploto”.

Y como si fuera poco, ambas viven en el mismo departamento, por lo que se tiene que ver las caras sí o sí. “Vivimos en el mismo departamento las tres (también está su hermana Benda). Conflictos siempre hay entre hermanos y seguro ya nos reconciliaremos”.

Pese a todo, la influencer dejo entrever una posible reconciliación en los próximos días. Ya que al final sigue siendo su hermana, “nos queremos y amamos, sangre es sangre”, agregó.





VIDEO RECOMENDADO

Tres especialistas disertan sobre la oportunidad para actualizar el Código Penal peruano en lo referente a los delitos de terrorismo. Los invitados que debaten este tema son: Rubén Vargas, exministro del Interior; José Baella, exdirector de la Dircote y Julio Galindo, exprocurador antiterrorismo. El panel será dirigido por Óscar Quispe, jefe de Investigación de Perú21.