Christian Domínguez reveló que juega ‘pinchagas’ tres veces por semana: “La cancha es sagrada” | VIDEO

El conductor de ‘América hoy’, Christian Domínguez reveló que sí juega ‘pinchangas’ tres veces por semana y por eso solicitó a sus compañeras de conducción que no manchen este deporte tras los casos de infidelidad de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

Estas declaraciones se dieron cuando los conductores estaban participando en la secuencia llamada ‘Ranking de los lugares preferidos por los tramposos’. Cuando discutían al respecto, Ethel Pozo le preguntó a Christian Domínguez si él juega fulbito y él respondió.

“Juego tres veces por semana. Es más, ayer he jugado. Lo diré abiertamente, para mí es una estrategia, me voy a jugar con mi hermano mayor y luego me los llevo (a sus amigos) al chifa porque allí está el consumo, lo hago por estrategia económica”, contó Christian Domínguez, quien es dueño de un chifa en San Borja.

El líder de Gran Orquesta Internacional contó que Pamela Franco alguna vez lo va a ver jugar. Incluso va a verlo con su pequeña hija ‘Cataleya’.

Además, el actor, cantante y conductor solicitó a sus compañeras no ensuciar la cancha con el caso de infidelidad. “No ensucien, la cancha es sagrada. Es un momento de divertirse de jugar, de desestresarse”, dijo.

Christian Domínguez defendió las pichangas

