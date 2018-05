Charlie Sheen , a través de sus redes sociales, compartió una foto que ha causado furor entre sus fanáticos. Por intermedio de su cuenta de Twitter , el actor anunció un posible 'reboot' de ' Two and a Half Men ', donde él era protagonista.

La publicación se ha viralizado entre los más fervientes hinchas de la producción, quienes, en su mayoría, quedaron decepcionados por el capítulo final de esta.

El irreverente artista compartió la instantánea de un libreto de un episodio de 'Two and a Half Men' y dejó la puerta abierta a un relanzamiento de la historia de los hermanos Harper.

"Adiós 'Roseanne' (serie recientemente cancelada por ABC). Buena libertad. Ahora el camino está libre para nuestro reboot", es el texto que acompaña a la foto de un guión de la recordada serie de Warner Bros.

A pesar de la intención de Sheen de retomar la historia de 'Two and a Half Men', su relación con el resto del elenco no terminó de la mejor forma, pues Chuck Lorre, creador de la serie, decidió retirarlo de la misma por su impetuosa forma de vida.