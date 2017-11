César Ritter defendió a Paolo Guerrero de las críticas [VIDEO]

El reconocido actor César Ritter , recordado por su participación en diversas series como ‘Mil oficios’ o ‘Al fondo hay sitio’ se sumó a la lista de artistas que alientan a la selección y manifestó su apoyo al capitán nacional, Paolo Guerrero .

“A Paolo Guerrero lo apoyo a muerte. A cualquier persona que pase por una situación similar hay que apoyarla, es muy delicado y nadie puede hablar del tema. Soy de las personas que critican a los que critican sin saber. Yo como hincha lo he visto a Paolo romperse el lomo por la selección”, manifestó Ritter a Perú21.

Asimismo, les dejó un mensaje a todos aquellos que llamaron al capitán, ‘ídolo de barro’, e incluso cuestionaron la integridad de los jugadores.

“Las críticas no me interesan. Me encanta ver el ejemplo de los jugadores porque muchos los llamaban fracasados y ahora celebran con ellos. Lo que digas siempre debe ser con respeto, si te metes con lo personal después tendrás que tragarte tus palabras y estoy viendo bastantes que están tragándose sus palabritas y se suben al bus”, precisó el actor.