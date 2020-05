Jackson Mora es captado ingresando a departamento de Tilsa Lozano en plena cuarentena y modelo lo justifica [VIDEO]

La modelo Tilsa Lozano vuelve a ser protagonista de un ‘ampay’. Esta vez porque se le habría visto a su pareja, Jackson Mora, entrando a su departamento pese a la cuarentena que se vive en el país debido al nuevo coronavirus.

En las imágenes se aprecia al luchador ingresando por la puerta de su pareja luego de bajar por de su camioneta. El video será difundido esta noche en el programa de ’Magaly Tv. La Firme’. En las redes viene siendo duramente criticada pues hace unos días publicó unos videos llorando y exhortando a las personas a permanecer en sus casas.



Tras enterarse de las imágenes que serían reveladas esta noche, Lozano se adelantó y a través de videos en su cuenta de Instagram explicó el motivo por el que recibió la visita de su pareja.

“En el caso de Jackson Mora, efectivamente, él entra hasta mi cochera. Nadie, nadie, absolutamente nadie, ni el papá de mis hijos entran a mi casa. O dejan las cosas en la puerta del edificio o entran a la cochera y dejan las cosas ahí y yo las recibo. En toda la cuarentena, yo habré salido unas tres veces como mucho, o cuatro, de mi casa para cosas muy puntuales”, aseguró la ‘excolita’.

La modelo continúo asegurando que la visita de Mora fue necesaria pues era por una emergencia. “Una madre con dos hijos pequeños y un adulto mayor en su casa y que hayan personas, en este caso que es mi pareja a traerme remedios cuando yo me siento mal o traerme cosas que yo necesito como comida o cosas que realmente requiero porque prefiero no salir de mi casa para no exponerme y no exponer a mis hijos”, insistió.

