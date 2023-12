Cecilia Tait reflexionó sobre sus experiencias y los sacrificios afrontados durante la Navidad, rememorando que en su infancia no pudo celebrar debido a limitaciones económicas en su hogar. La ‘Zurda de Oro’ se emocionó al presenciar el conmovedor homenaje ofrecido por la producción del programa matinal.

En ‘Arriba Mi Gente’, la voleibolista recordó su infancia, entre ellos el desalojo de su madre. Desde entonces, desarrolló una profunda aversión hacia la pobreza, impulsándola a trabajar desde muy joven para alcanzar el éxito en su carrera.

Tait también rememoró cómo, hace 40 años, pasaba las navidades sola lejos de su familia en el extranjero, comprometida con llevar numerosos triunfos al vóley peruano.

“Volvería a vivir sola en diferentes países del mundo, como lo hicieron muchas de mis compañeras, por un objetivo”, indicó.

Finalmente, la ‘Zurda de Oro’ se emocionó al recordar su trayectoria profesional y deportista: “Así no juega Perú, gracias producción... Recordar tantos momentos increíbles, gracias producción. Esta Navidad ha sido muy linda porque he recibido muchas cosas maravillosas como el solo hecho de haber sido elegida miembro del Comité Olímpico Internacional, pese a ser una chica negra... El vóley no solamente es un regalo, sino también una responsabilidad”.





