Cassandra Sánchez De Lamadrid sigue dando que hablar a pocos días de su boda con Deyvis Orosco , pero esta vez la hija de Jessica Newton no dudó en pronunciarse en sus redes para responder a las críticas.

La empresaria se pronunció en su cuenta de Instagram para enviarle un consejo a sus seguidores y restar importancia a los cuestionamientos en su contra.

“La negatividad es contagiosa, ser infeliz también es contagioso. El miedo es contagioso, pero también es contagiosa la felicidad, el optimismo y el amor”, empezó diciendo la hija de Jessica Newton.

“Rodéate de personas que saquen lo mejor de ti y trabaja por ser un reflejo de la energía que te gustaría recibir. ¡Sean luz siempre!”, indicó.

Como se recuerda, hace unos días, el cantante de cumbia confirmó que su boda civil será el 21 de diciembre en el hotel Belmond, ubicado en el distrito de Miraflores, lugar donde la directora del Miss Perú realiza sus eventos de belleza,

Cabe mencionar que Jessica Newton aseguró que la ceremonia será sencilla y no habrá canje de por medio.

Por su parte, Deyvis Orosco causó controversia al referirse sobre el cambio físico de la madre de su hijo. “Yo me enamoré de mi esposa, no de su empaque. (…) Mi esposa es una mujer increíble, es una madre increíble y solamente ella sabe por qué está así, que se me culpe a mí, es lo que toca, yo no tengo absolutamente nada que ver”, indicó.

