La periodista Carolina Salvator se animó a contar la vez que fue ‘afanada’ por futbolistas cuando quería realizar alguna entrevista, incluso reveló que la esposa de uno de ellos la llamó para reclamarle por una supuesta intromisión en su relación.

Todo empezó cuando la periodista argentina se reunió con Puchungo Yáñez y Alexandra Horler en el programa ‘Los Titulares de Puchungo’, donde no solo hablaron sobre sus inicios en el mundo del periodismo deportivo, sino también de algunas malas experiencias.

Salvatore reveló que la esposa de un futbolista la llamó para culpabilizarla de meterse en su relación. “No voy a decir el nombre, incluso ya no está jugando acá. El chico que era argentino me hablaba que iba a llegar un compatriota, luego me preguntaba sobre el inicio de la Liga 2, todo súper profesional”, empezó diciendo la periodista.

“Un día, me llama por teléfono a las 11 de la noche y no lo atendí. Al siguiente día, me llama y yo estaba con el Loco Wagner haciendo radio y una mujer me dice ‘quién sos’ y yo ‘soy Carolina Salvatore, soy periodista’ y ella ‘qué haces escribiéndole a mi marido’. El ‘pibe’ en vez de decirle a su mujer que yo soy periodista, era un cobarde, cuando no pasó nada. Te juro por Dios que el chico nunca me insinuó nada, nada”, contó ante la sorpresa de todos sus compañeros.





Puchungo Yáñez y su cruel broma a Tula Rodríguez

El exfutbolista Alfonso Yáñez, más conocido como ‘Puchungo’, volvió a demostrar la estrecha amistad que mantiene durante años con Tula Rodríguez, a quien incluso le juega bromas pesadas.

El exjugador de Universitario de Deportes y Sport Boys sorprendió a los televidentes al lanzar una cruel broma sobre el físico de la exconductora de televisión.

“En su casa hemos estado una vez y se le veía guapita, pero cuando se le ve sin pintura es otra. Le decía nunca salgas a la calle sin pintura, te lo ruego, es otra”, dijo entre risas.

Tula Rodríguez ha señalado que actualmente se encuentra disfrutando su soltería, y ha descartado que entre sus pretendientes pueda estar un futbolista.

“Yo soy una mujer de base 4 y si voy a voltear a mirar tiene que ser mínimo de base 4. A mí no me gustan chicos ni ya no quiero mayores, quiero a alguien como yo”, contó a las cámaras de “América Espectáculos”.

