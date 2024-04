El presentador de televisión y locutor de radio Carlos Galdós se encuentra en el mejor momento de su vida profesional y sentimental. Ante ello, se animó a revelar lo bien que se encuentra trabajando en un proyecto dedicado a la educación de los jóvenes adolescentes.

Cuando se habla de la paternidad es común que muchos asocien el tema al cuidado y paciencia de los hijos. Sin embargo, esto no necesariamente es así, y el showman no dudó hablar sobre el tema.

Durante el programa Habla Serio, dirigido por Santiago Gómez y Mónica Delta, Galdós se animó a reflexionar sobre el papel de los padres en la vida. “La paternidad es incómoda. Ser papá es ser necesariamente incómodo. Poner límites es incómodo”, enfatizó el conductor.

El presentador aseguró que para generar la independencia de los hijos es ideal evitar la comodidad de estos.“Yo debo ser lo necesariamente incómodo con mis hijos para que ellos no se sientan tan cómodos y se queden viviendo en mi casa”, dijo, causando las risas de los presentes.





Carlos Galdós se casó con joven que conoció en ‘Tinder’





Carlos Galdós se casó por tercera vez y sorprendió a todos sus seguidores con su decisión. Esta vez, contrajo nupcias con una empresaria que conoció a través de la aplicación ‘Tinder’. Ellos se conocieron a inicios del 2020 y no se han separado desde ese momento.

La íntima boda se realizó en San Isidro y solo asistieron amigos cercanos y familiares de la pareja. Marita Cornejo, que es 15 años menor que el conductor, compartió las instantáneas de la boda a través de sus redes sociales.

Por su parte, Carlos Galdós aseguró que nunca dejó de creer en el amor y que está muy feliz con su decisión. “Es una validación de nuestra relación, me reafirmo en que siempre creeré en el amor, el amor propio de buscar cada uno su felicidad y el amor con el ser que amas”, dijo emocionado el presentador de radio. Galdós también compartió una historia con su amada.





¿Quién es Marita Cornejo?

María del Carmen Cornejo, Marita, es una asesora de imagen, diseñadora y empresaria de 33 años. Conoció a Carlos Galdós en el 2020, antes de iniciarse la pandemia por la COVID-19. Es dueña de la empresa textil Marita Cornejo y vende diversas prendas como chompas, chalinas y casacas de fibra natural.

En su perfil en el portal Novica, Marita se describió como una mujer alegre y responsable. “Me gustaría decirles que soy una mujer muy alegre. Me gusta mucho reír y disfrutar de las cosas más sencillas: mi familia, la naturaleza y mi trabajo (…) Pero, sobre todo, me considero una mujer súper responsable. Cuando me comprometo a hacer algo o cumplir una meta, mi esfuerzo y energía se concentran en lo que tengo que hacer”, escribió.

