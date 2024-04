El enfrentamiento entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz continúa desatando reacciones y Carlos Galdós decidió opinar sobre la actitud de la hija de Gisela Valcárcel, quien ha recibido una avalancha de críticas por ofenderse tras una broma que hizo la modelo sobre su poder adquisitivo.

A través de su canal de YouTube, el recordado presentador de ‘La noche es mía’ no dudó en arremeter contra la conductora de ‘América Hoy’ al considerar que no tenía motivos suficientes para ‘picarse’ y reclamarle en vivo a la esposa de Yaco Eskenazi por haberla tachado de una persona pudiente.

“Creo que Ethel usa mal el recurso de la victimización. No es un recurso Ethel, no lo uses, además que no te queda, no lo necesitas, sobre todo se te ve falsa y eso es lo más jodido”, sostuvo el locutor de radio.

En otro momento, Carlos Galdós dudó del enfrentamiento de ambos personajes al señalar que también pudo ser ‘armado’. Asimismo, dijo que Ethel Pozo solo está aplicando todo lo que Gisela Valcárcel le habría enseñado.

“Ya el programa en estilos de conducción es bastante falso, pero es un estilo de conducción y entiendo que es una herencia”, sostuvo el ‘showman’.





