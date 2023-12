Es parte de crecer. La cantante Melody sorprendió a sus fans al anunciar que se encuentra en la dulce espera. La noticia fue celebrada por todos sus fanáticos, quienes le desearon mucho éxito en el nuevo camino que se avecina. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del reggaetonero Don Omar .

Como se recuerda, muchos bailaron al ritmo de ‘El baile del gorila’ en el Festival de Viña 2002. Melody, la joven española, encendió a toda la Quinta Vergara a pesar de su corta edad, ya que solo tenía 11 años cuando deslumbró a los chilenos con su pegajosa melodía.

De aquel momento han pasado 21 años, y todo cambia. Hace unos días, la europea anunció que se convertirá en madre por primera vez, por lo que emocionó a sus fanáticos de todo el mundo. “Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción, viene bebé a bordo. Me llena de alegría contarles esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros”, se lee en la publicación.

“Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta es una más. Me encuentro súper y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros, pero de una forma mucho más especial para mí. Se vienen muchas sorpresas, gracias a Dios por esta bendición”, dijo la cantante Melody.

