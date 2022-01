Camucha Negrete , recordada conductora de “Utilísima”, se presentó en “Porque hoy es sábado con Andrés” y reveló que ella iba a ser la imagen de “Aló Camucha”, que luego pasó a llamarse “Aló Gisela”, conducido por Gisela Valcárcel.

En conversación con Andrés Hurtado, la reconocida actriz reveló que en ese entonces no estaba molesta con su colega Gisela, sino con Panamericana Televisión, canal al que perteneció muchos años.

“Era ‘Aló Camucha’ y no ‘Aló Gisela’. Yo firmé contrato y en ese entonces era un momento muy difícil de mi vida porque acabamos de perder a mi bebé y estaba con una depresión terrible... Me llamaban del canal y yo no quería ir, pero cuando logro venir al canal me hablan del programa, me hacen ver los videos y las cosas, firmé contrato, pero no huno nombre”, explicó Negrete.

“Resulta que al poco tiempo me preguntan si había firmado contrato y yo les dijo que sí, pero me dicen (sus contactos) que parecía que no y que se lo iban a dar a Gisela. Yo no creía porque tenía muchos años en Panamericana”, agregó.

Finalmente, Camucha confesó que había subestimado a una principiante Gisela Valcárcel, quien comenzaba su carrera en Panamericana Televisión.

“La subestimé, era un chiquilla, recién empezaba, pero lo hizo muy bien y mírala donde está, pero en ese momento para mí fue terrible. Me resentí con el canal”, concluyó Camucha Negrete en vivo.

