La nueva Miss Perú, Camila Escribens, respondió sobre lo dicho por Anyella Grados, la joven que perdió su título de ‘Miss Perú 2019, y quien hace cuatro años la acusó de haber difundido videos suyos en estado de ebriedad. Esta fue la polémica que marcó una etapa de su vida en los concursos de belleza.

Aunque no quiso ahondar en el tema, señaló que le desea “mucha suerte” en sus proyectos y le da la razón en que le karma existe, esto luego de que Grados brindara su opinión sobre la reciente coronación de Escribens.

“Mis mayores deseos para ella, que se cuide por ahí ya sabes que puede haber gente mala y que siempre esté cuidándose, el karma existe, cada uno queda en su conciencia”, dijo Anyella.

Tras esta declaración, Camila Escribens prefirió no hablar del tema, pero dijo que le desea la felicidad.

“Le deseo muy buena suerte en lo que está haciendo. Tiene razón, el karma si existe, pero no tengo nada que decir sobre eso. Le deseo suerte, felicidad y nada más”, expresó en conversación con Perú21.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Como se recuerda, el martes 19 de marzo del 2019 se divulgó en redes sociales una serie de videos que mostraban a Anyella Grados en completo estado de ebriedad.

Esto ocurrió durante un viaje a la selva (Rioja, San Martín) que realizó la modelo junto a Yoko Chong, Camila Canicoba, Camila Escribens y Janeth Leyva, ganadoras de otros concursos de la Organización Miss Perú.

NO CONOCE A REBECA ESCRIBENS

Tras confirmar que es sobrina de la conductora de espectáculos, Rebeca Escribens, le consultamos si ya ha podido conocerla en estos días:

“No he visto si me ha escrito, voy a chequear las redes, pero no tengo un mensaje de ella. Como mencioné aún no la conozco, no he tenido ese placer de conocer a mi tía. Tengo bastante familia en Perú, he conocido a varios, pero sí, ella es una de las personas que no he conocido pero ojalá algún día sí la pueda conocer”, comentó la actual Miss Perú.