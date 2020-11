El cantautor y líder de “Los Mojarras”, Hernán Condori, mejor conocido como ‘Cachuca’, dejó el Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) luego de permanecer por casi 90 días conectado a un ventilador mecánico tras contraer el coronavirus (COVID-19).

El intérprete de “Triciclo Perú” y “Nostalgia provinciana” se contactó en un enlace en vivo con el programa “Magaly TV: La Firme” y brindó detalles sobre su estados de salud.

“Buenas noches, Perú. (Estoy) Contento de estar otra vez en casa y de que el Señor me dé una segunda oportunidad para seguir cantando con amor, hacerlos divertir”, expresó el cantante al inicio de la conversación con Magaly Medina.

Condori señaló que pondrá todo de su parte para su pronta recuperación. “Esta enfermedad que muchos creen que no existe se está llevando a mucha gente. Yo perdí a mi madre, a mi hermano y a mi madrastra... No pensé salir. Ahora, para poder volver a caminar, tocar la guitarra me va a tomar tiempo, pero voy a salir adelante (porque) todavía tengo mucho que decir, mucho para dar, tengo mucho por qué vivir”, añadió el cantante de rock peruano.

‘Cachuca’ comentó que durante el tiempo que estuvo internado se vio afectado anímicamente, pues no podría estar acompañado por sus familiares debido a los protocolos estipulados para prevenir el contagio del virus. “Tuve la mejor atención, pero ese calor de la familia, eso es importantísimo. Han sido 90 días realmente muy duros (...) Esta oportunidad no la voy a desaprovechar”, añadió.

