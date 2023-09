Brunella Torpoco dio una entrevista al programa ‘Hablemos de Belleza’ de Willax, conducido por la maquilladora Deysi Córdova. En este formato, se habla principalmente de moda y belleza con artistas del espectáculo peruano y, si bien la conversación puede tornar a otros temas, una pregunta causó gran molestia en la salsera.

Al inicio de la incómoda escena, la producción indicó que la misma Brunella leyera su pregunta: “¿qué piensas de que algunas artistas salieran a decir que eras desafinada y que no cantabas bien, como es el caso de Lucía de la Cruz? ¿...yo lo respondo?”, leyó la cantante con pocos ánimos.

De inmediato, contestó que la gente puede opinar lo que sea, ya que ella respeta todos los comentarios sean buenos o malos. Sin embargo, no se quedó callada por su fastidio y le increpó a la producción por ponerle preguntas que desatan controversias.

“En realidad, no me gusta hablar sobre eso porque genera polémica. No me dijiste esas preguntas, yo no estoy envuelta en esos líos”, señaló la salsera, mientras que se oye una voz de producción que le habla de un producto de belleza que supuestamente estaban presentando.

Brunellla Torpoco no soportó pregunta en el programa ‘Hablemos de belleza’ y se retiró del set.

Ante esto, la Torpoco replicó que lo que él decía no tenía nada que ver con lo que le estaban preguntando, ya que en ningún momento estaban hablando de eso: “El producto no tiene nada que ver con la pregunta, o sea tú me puedes preguntar lo que tú quieras, pero que yo haga esa propia pregunta (a mí misma) es algo que no va”, finalizó.

Por último, procedió a retirarse del set y, al poco tiempo, subió una historia a su cuenta de Instagram en la que confesó que ese momento la hizo llorar: “ayer fue uno de esos días que el enemigo quiso burlarse de mi. Puso a gente mala para que se burlen de mi y hasta hacerme llorar, pero Dios me hizo fuerte así que me paré y me fui de ese lugar”, escribió acompañada de una foto suya.





