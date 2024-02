La conductora de televisión Brunella Horna, que en los últimos días estuvo exigiendo que Paolo Guerrero respete el contrato que firmó por la Universidad César Vallejo (UCV), ya conocía al ‘Depredador’ de mucho antes y la historia data del 2017.

Horna, ahora esposa de Richard Acuña, dueño de la UCV, en el desaparecido programa ‘Amor, Amor, Amor’ conducido por Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, estuvo muy nerviosa cuando fue consultada si conoció al futbolista cuando viajó a Brasil.

Luego de la insistencia de los conductores, Brunella confirmó que sí lo vio, pero aclaró que no tuvo una relación con el futbolista.

“Sí lo vi, pero no tuve nada con él”, dijo la rubia.





Ahora, la conductora de América Hoy viene revelando pormenores del lío mediático entre Paolo Guerrero y la UCV, y en la última edición del programa dijo que evitó participar en la primera reunión que tuvo el jugador con Richard Acuña, pese a que esta se realizó en su casa.

“No vi a Ana Paula Consorte (en mi casa), no la conozco. Yo estaba cuidando a Alessio mientas se dio la reunión, estaba en su cuarto y no bajé en ningún momento. La sala está en el primer piso y el cuarto de mi bebé en el segundo. No la vi”, declaró Brunella.

Rodrigo Gonzáles, desde su programa ‘Amor y Fuego’ relacionó las declaraciones de hoy y las vinculó con el episodio de 2017.

“Eso dice Brunella, pero según tengo entendido en el año 2017, por ahí, podemos buscar archivo de esto, se hablaba, se especulaba que Brunella Horna y Paolo Guerrero se veían. No te voy a decir que eran novios, que tenían una relación, no, pero se veían, incluso Paolo vino grabó una publicidad de una bebida de chocolate y que incluso gente en la grabación habrían sido testigos que ellos se veían y que la alcahueta habría sido la Ivanna Yturbe”, expresó.

