Durante la última emisión del programa ‘América Hoy’, Brunella Horna pasó un momento incómodo cuando sus compañeros le hicieron comentarios sobre la estatua recientemente inaugurada de su suegro, César Acuña, en la Universidad César Vallejo.

Todo comenzó cuando Edson Dávila comentó que la conductora se ausentó del programa el día anterior, bromeando con que estaba “ayudando a cargar la estatua”.

Tras los comentarios de ‘Giselo’, Brunella respondió de manera seria. “No, papá Armando, yo no me meto con tu mamá, con tu familia, así que no te voy a permitir que te metas con mi suegro. No te puedes meter con mi familia” , dijo.

Edson Dávila intentó calmar la situación pidiéndole disculpas a la esposa de Richard Acuña, pero la rubia se mostró incómoda luego de que ‘Giselo’ volviera a preguntar sobre la ubicación de la estatua.

“No sé, puedes preguntarle a él (César Acuña), te puedo dar su número si tanto te preocupa eso (dónde está la estatua)” , puntualizó la conductora.