El reality de baile del programa ‘América Hoy’ continúa sacando chispas, y esta vez, Brunella Horna y Leysi Suárez protagonizaron una tensa discusión en pleno programa en vivo.

Todo ocurrió cuando la esposa de Richard Acuña se negó a bailar el género musical que le había tocado: samba. Esto debido a recomendaciones médicas ya que tuvo una cesárea hace apenas cuatro meses.

“Yo tengo una cesárea hace cuatro meses, voy a llamar a mi ginecólogo ahorita. Cualquier persona sabe que mínimo seis meses una no puede hacer un deporte extremo y bailar samba de manera profesional no puedo, no voy a quedar en ridículo”, dijo la modelo evidentemente indignada.

Su excusa no le cayó nada bien a Leysi Suárez, quien no dudó en subestimar a su compañera asegurando que ella empezó a entrenar en el gimnasio una semana después de dar a luz por cesárea. “Qué bien, te felicito”, le contestó Brunella Horna.

Ante la insistencia de Leysi Suárez, Brunella Horna estalló frente a cámaras y mandó a callar a la exbailarina frente a todos sus compañeros. “Después de mi parto yo me he quedado traumada, que no quiero usar cosas cortas, uso todo largo, llama a mi ginecólogo. (...) Anda haz tu reality a otro lado, conmigo no, gracias”, acotó incómoda.





Brunella Horna pelea con Leysi Suárez previo a concurso de 'América Hoy'





