Blanca Rodríguez envía contundente mensaje tras indirectas contra Tilsa Lozano [FOTOS]

Volvió a hacer noticia. Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas, escribió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, pero esta vez quiso asegurarse que no hayan malos entendidos.

La madre de los cinco hijos del jugador de Universitario, publicó una reflexión sobre las "personas que dañan" y aseguró que no se trataba de una indirecta para alguien en particular.

(Instagram de Blanca Rodríguez) (@agua_deluna) (Instagram de Blanca Rodríguez)

"Cuando la gente daña una y otra vez, piensa sobre ellos como papel de lijar. Pueden arañarte o dañarte un poco, pero al final tú terminas pulido y ellos terminan siendo inútiles", se lee.

La empresaria acompañó la gráfica con texto donde pide no hacer especulaciones sobre a quién está dirigido el contenido que comparte en sus páginas.

"Aclarando: no es indirecta para nadie, no se afanen, las frases que pongo son porque me gustan y muchas veces son ciertas, no se las dedico a nadie, respiren, tranquilos. ¡Cuando quiero dedicar algo a alguien no me tiembla la mano y lo digo sin miedo, lo aclaro para que no inventen! ¡Besos!", sostuvo.

Como se recuerda, durante las últimas semanas Blanca Rodríguez comentó a sus seguidoras que Tilsa Lozano llamaba ebria a Juan Manuel Vargas e incluso aseguró que Miguel Hidalgo estaba al tanto de lo que ocurría.