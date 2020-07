Becky G se refirió a la trágica muerte de Vanessa Guillén, una joven soldado asesinada en la base militar Fort Hood, en Estados Unidos.

“El caso de Vanessa Guillén es tan personal para mí porque la veo y me veo a mí misma, veo a mi hermanita”, confiesa la cantante sobre la soldado de 20 años, que fue asesinada por otro soldado luego de confesarle a su familia que había sido víctima de acoso sexual en la base militar.

“Veo a alguien que era la hija de alguien, la hermana de alguien, la amiga de alguien y lo peor es que ella no es la única”, agregó la intérprete de “Sin pijama” en una entrevista con People en Español.

Becky G enfatizó que es importante no quedarse callados frente a casos como el de Guillén. “Creo que es tan importante en estos tiempos de injusticia que no solo expresemos nuestra rabia, nuestro enojo y nuestro desencanto con un sistema que constantemente ha defraudado a tantas mujeres, personas de color, a la comunidad LGBT+. La lista de las personas que no son protegidas por el sistema en Estados Unidos es muy larga, lo cual es muy triste”, expresó.

“Pero creo que es importante que canalicemos esa energía para lograr un cambio”, añadió.

Asimismo, la joven artista contó que se puso en contacto con los abogados de la familia Guillén para ayudarle a difundir la información a través de sus redes sociales. “Compartir la información correcta es esencial”, dijo.

Por otro lado, Becky G se refirió al lanzamiento de su nuevo videoclip “My Man”, en el que aparece junto a su novio, el futbolista argentino Sebastian Lletget. Según la artista, el video muestra el lado más natural de su pareja.

