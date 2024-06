La noche del último domingo, el certamen de belleza Miss Perú 2024 celebró su décima edición, dirigida por Jessica Newton. El evento, que prometía una velada llena de elegancia y talento, cumplió con creces y dejó momentos memorables. Aunque la demora en su inicio y la excesiva publicidad generaron severas críticas en las redes sociales como Twitter (X).

El Miss Perú 2024 comenzó oficialmente a las 8:45 p.m. con una vibrante presentación de todas las candidatas en la emblemática Plaza Grau del Callao.

inicio del Miss Perú 2024

La ex Miss Perú 2015, Laura Spoya, fue la encargada de la presentación junto a Carlos Adyan de Telemundo. Romina Lozano y Alessia Rovegno, formaron parte del distinguido jurado.

Tras esta introducción, 15 participantes seleccionadas desfilaron en traje de baño al ritmo del éxito “Rebota” interpretado por Guaynaa, quien continuó animando la noche con sus temas más reconocidos mientras las aspirantes mostraban su talento en la pasarela.

Desfile de traje de baño en Miss Perú 2024

Tatiana Calmell (Fotos Jesús Saucedo@photo.gec)





Nikita Palma (Fotos Jesús Saucedo@photo.gec)

Pasarela de traje de baño. (Fotos Jesús Saucedo@photo.gec)

El siguiente segmento del certamen mostró a las 10 candidatas elegidas desfilar en trajes de gala, creados por destacados diseñadores peruanos. Cada atuendo reflejaba el poder femenino, deslumbrando al público con su elegancia.

desfile de trajes de gala en Miss Perú 2024





Vanessa Medina. (Fotos Jesús Saucedo/@photo.gec)

Desfile de trajes de gala. (Fotos Jesús Saucedo/@photo.gec)

Tatiana Calmell es coronada como la nueva Miss Perú. (Fotos Jesús Saucedo@photo.gec)

En los momentos finales de la noche, las finalistas compartieron sus aspiraciones y razones para querer ganar el título. Tatiana Calmell, una de las favoritas, expresó su deseo de convertirse en una agente de cambio.

“Quiero ser Miss Perú porque quiero ser alguien que cambie la realidad de nuestro país. Hay muchas problemáticas que resolver el día de hoy y si no tomamos acción desde ya, muy pocas cosas van a cambiar. Tengo el compromiso y la responsabilidad de sumarme a distintas causas sociales que merecen atención. Mi misión sería servir al prójimo y llevar alegría a cada rincón del Perú, porque para inspirar se necesita un corazón noble y decidido”.





Minutos después de la medianoche, se anunció que Tatiana Calmell sería la representante de Perú en el certamen Miss Universo 2024, cerrando así una noche llena de emoción y orgullo nacional.

Tatiana Calmell se convierte en la Miss Perú 2024





Jessica Newton recibió reconocimiento por parte de la Municipalidad del Callao

En una noche cargada de emociones, la directora del certamen Miss Perú Universo, Jessica Newton, fue honrada por la Municipalidad del Callao en reconocimiento a su destacada labor en el mundo de la belleza y el empoderamiento femenino. Antes de recibir el galardón, Newton expresó palabras de gratitud hacia todos aquellos que han apoyado su trabajo y la evolución del certamen.

El teniente alcalde del Callao, César Pérez, entregó a Newton el prestigioso “Faro”, símbolo de la luz eterna del Callao y de Perú, en reconocimiento a su contribución significativa al certamen y a su impacto positivo en la comunidad. Este honor subraya el compromiso y la dedicación de Newton hacia la promoción del talento y la cultura peruana.

En su discurso de aceptación, Jessica Newton también reveló una emocionante noticia: el próximo certamen Miss Perú se llevará a cabo en la histórica y majestuosa ciudad de Cusco. Esta decisión promete traer una nueva dimensión al evento, destacando aún más la rica herencia cultural del Perú y ofreciendo a las aspirantes un escenario inolvidable para demostrar su talento y belleza.





Tatiana Calmell se defiende de críticas por favoritismo en el Miss Perú 2024

El Miss Perú 2024 ya tiene nueva reina: Tatiana Calmell. Desde el anuncio de su participación como retadora en la competencia, Calmell ha sido objeto de intensos comentarios tanto positivos como negativos, con algunos sugiriendo que su victoria estaba cantada.

Tras su coronación, visiblemente emocionada, se dirigió a su público: “Lloro de emoción, es mágico el calor de todo el público. Después de mucho tiempo, tenemos un concurso con público y se siente el apoyo de las personas que realmente nos respaldan”, expresó. Su alegría reflejaba no solo el triunfo, sino también la conexión con la audiencia presente en el evento.

Calmell también aprovechó la oportunidad para abordar los rumores de supuesto favoritismo por parte de Jessica Newton, directora del certamen. “Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras. He demostrado en el escenario por qué merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso”, declaró con firmeza. Sus palabras fueron un intento de poner fin a las especulaciones y reafirmar su mérito personal en el logro obtenido.





Así se coronó a Tatiana Calmell





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.