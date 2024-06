Jefferson Farfán se sumó a la larga lista de personajes del espectáculo que han usado sus redes sociales para mostrar detalles de cómo se encuentran celebrando el Día del Padre, una fecha especial para él y sus cuatro engreídos.

A través de sus historias de Instagram, la ‘Foquita’ no dudó en presumir el tierno regalo que le obsequió su hija Maialen, precisamente quien lo convirtió en padre hace 19 años.

En la instantánea se ve una caja de regalo con la frase “Papá, eres mi 10″, número que representó a Jefferson Farfán durante muchos años en el ambiente futbolero.

Esta no es la primera vez que Maialen Farfán demuestra que tiene una excelente relación con el exjugador de Alianza Lima, incluso se ha dejado ver cariñosa con su nueva hermanita, hija de Darinka Ramírez.









Jefferson Farfán recuerda a su padre:

En el marco del Día del Padre, Jefferson Farfán habló por primera vez sobre su papá biológico y recordó pasajes de su infancia en una extensa entrevista con su tío el ‘Cuto’ Guadalupe.

La ‘Foquita’ se convirtió en el nuevo invitado del programa digital ‘La fe del Cuto’ y sorprendió a más de uno al hablar sobre el actual vínculo que mantiene con su padre Luis Farfán Quispe.

“¿A qué edad conoces a tu papá Luis?”, fue la pregunta de ‘Cuto’ que puso en aprietos al exfutbolista. “Chiquito, recuerdo que fui a ver a mi abuela”, respondió.

Tras ello, el exjugador de Alianza Lima aseguró que, si bien su papá no estuvo durante su infancia, en la actualidad mantienen una buena relación.

“Mi papá conmigo, siempre que nos hemos visto, es una relación amical. Siempre lo jodo, pero la comunicación con mi papá es de amigos. Mi papá sabe que no ha estado conmigo, pero mi mamá nunca inculcó que lo juzgue”, acotó el exdeportista.

Jefferson Farfán contó que tiene confianza con su papá y que incluso le juega bromas pesadas con las obligaciones paternales que nunca cumplió cuando era un niño.

“No soy nadie para juzgarlo. El que juzga es el de arriba. Mantenemos un respeto, cuando veo lo saludo, pero siempre sale la chacota, lo jodo: (Le digo) ‘Por qué no me diste mi tarro de leche, ahorita estarías en mi mansión’. Se mata de risa, le gusta”, sostuvo el ex de Melissa Klug y Yahaira Plasencia.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: