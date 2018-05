Enfundada en un traje rojo con lentejuelas, Michelle Soifer rindió tributo a Rafaela Carrá con su clásico tema 'Hay que venir al sur'. Su performance dejó impactados al jurado de ' El artista del año ', quienes elogiaron su belleza y destreza en el escenario.



Sin embargo, el comentario que llamó la atención de la gala fue el emitido por Lucho Cáceres . "Esta noche comulgamos, Michelle. Te he visto más vedette que cualquiera, en el buen sentido. He visto algo que creo que está desapareciendo y me encanta, que es glamour" , manifestó.



"Si hubiésemos estado en el Palace Atenea o en La Gata Caliente, me hubiese quedado al final para conocerte" , agregó el actor para sorpresa de la popular 'Sol'. Gisela Valcárcel no fue ajena a la situación y también celebró el elogio. La 'guerrera' obtuvo un gran puntaje y se salvó de la sentencia.

En la gala también destacó la discusión que tuvo con 'Milechi'. Soifer indicó que no estuvo conforme con el puntaje y, mediante muecas y sonidos, buscó minimizar la performance de la novel actriz.