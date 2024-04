‘Arde Lima’ es la nueva película dirigida por Alberto Castro Antezana, protagonizada por 15 artistas drag peruanas que, con las pelucas bien puestas y vestidos llenos de brillos, se enfrentan a la sociedad aún conservadora en la que vivimos.

El filme nace de la necesidad de visibilizar a estos personajes multicolores, radiantes y de talentos múltiples, que defienden la libertad de ser uno mismo, expresarse y vestirse libremente, mientras en el camino nos revelan fisuras familiares, amistades incondicionales y sueños en construcción.

“Somos una sociedad de ‘Dios perdona el pecado, pero no el escándalo’. Porque uno puede ser un hombre homosexual, pero debe mantenerse machito, discreto y en silencio. Es la única forma de sobrevivir. Las drag queens, por lo contrario, representan todo lo que uno no debe ser: escandalosa, peleona y, sobre todo, visible. Son las que no temen salir a la calle y llamar la atención en tacones afilados, pelucas voluptuosas y lentejuelas brillantes para cuestionar lo que nos han dicho que es correcto para los hombres y las mujeres”, comenta el director.

Alberto Castro Antezana, quien anteriormente dirigió las películas “Invasión Drag” y “Salir del Clóset”, considera que las drag queens han sido las líderes y guerreras tras las cuales la comunidad LGTBIQ+ ha desfilado en las protestas sociales, desde Stonewall hasta las Marchas del Orgullo que se realizan en todas las ciudades del mundo todos los años. “Son ellas las que desafían lo que la sociedad impone, la carga que tiene la ropa, el miedo a expresar con el cuerpo, el maquillaje, el cabello: celebran la libertad de ser como uno mismo es”, apunta.

Asimismo, el director confiesa que gracias al acercamiento que pudo tener con ellas, logró superar sus propios miedos. “Incluso ya habiendo salido del clóset y viviendo asumido por muchos años, fue gracias a las Drag Queens que terminé de quererme y aceptarme tras años de despreciarme, como herencia de una sociedad que me decía que no debía existir”, añadió.

“Las admiro. Uno tiene que ser muy valiente para, en una sociedad aún tan violenta como la nuestra, atreverse a salir a la calle vestido de mujer. Y cada una crea a su alter ego por distintos motivos: algunas como la única manera de sobrevivir y conseguir ingresos, otras como herramienta de denuncia social y otras como medio artístico”.

En la película se podrá conocer los testimonios de Ernesto Pimentel, creador de La Chola Chabuca; Tany de la Riva, drag bailarina, ganadora del concurso “Reina de la Noche” del programa Enemigos Públicos, bailarina en “El Gran Show” y “El Artista del Año” y una de las Divas Doradas de Rústica. Georgia Hart, drag bailarina que interpretó a Coco Marusix en la película “Chabuca”, una de las Divas Doradas de Rústica y una de las protagonistas de “Dragtástico” en el Gran Teatro Nacional (2023).

Afiche oficial de la cinta.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

‘Vaguito’, el perro estrella del cine peruano, se fotografió con sus seguidores