Luego que Maju Mantilla le ofreciera disculpas públicas por exponer a su hijo Antoñito en su programa Al aire, el torero Antonio Pavón las aceptó, pero pidió que tengan más cuidado con su vida privada.

"Maju es una auténtica dama, y así lo demuestra con sus actos. En este caso me toca recibir las disculpas sinceramente porque sé la clase de persona que es. Y sé que las disculpas son sinceras. No me queda más remedio que recibirlas, aceptarlas y agradecerlas", dijo Antonio Pavón en Espectáculos de Latina.

"A Maju y a Mariana Ramírez del Villar (productora) les agradezco las disculpas, están aceptadas, pero tenemos que ser conscientes que cuando nos ponemos delante de una cámara hay que ser muy delicados. Muchas gracias por considerarme y saber cómo soy", agregó Antonio Pavón.

Por otro lado, Karen Schwarz defendió a Maju Mantilla de quienes ningunean su trabajo.

"No entiendo por qué los ataques de una persona. Maju es una conductora y lo que está haciendo es su chamba, como lo hacemos todos nosotros. Estamos orgullosos que ella haya sido nuestra Miss Mundo años atrás. No hay que ningunearla porque ella trabaja en esto", expresó Karen Schwarz.

Al parecer Schwarz se estaría refiriendo al tuit del conductor de Amor, amor, amor, Rodrigo González 'Peluchín', quien el 12 de febrero se refirió de forma despectiva de Maju Mantilla, debido a que ella lo criticó por exponer al hijo de Antonio Pavón en redes sociales, algo que 'Peluchín' negó.

"@cuevadeleones @MajuMantilla así son las mises solo repiten lo que otros le dicen que digan y sonríen, gracias por el apoyo de siempre", escribió Rodrigo González 'Peluchín' en Twitter.