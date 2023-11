Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid han generado gran expectativa tras confirmar que se casarán este 21 de diciembre, y mientras se conocen más detalles de la boda, Andrea San Martín reveló que no asistirá a la ceremonia.

La influencer estuvo como invitada en el programa ‘América Hoy’ y no pudo evitar ser consultada sobre el matrimonio del ‘Bomboncito de la cumbia’, quien fue su pareja en el pasado.

“Es innecesario, dejemos que vivan su momento”, dijo Andrea San Martín cuando Ethel Pozo le adelantó que iban a abordar el matrimonio de su ex de forma extensa.

En otro momento, Andrea San Martín contó que no había recibido el parte del matrimonio de Deyvis y Cassandra y aseguró que no le afecta no haber sido invitada a la ceremonia.

“Qué me van a invitar, no somos cercanos, mejor que no me inviten”, agregó la ‘mamá por partida doble’ entre risas.

¿Utilizarán canje en su boda?

Según el programa ‘Magaly TV: La Firme’, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de La Madrid contraerán nupcias el 21 de diciembre en el Park Hotel, el mismo lugar donde celebraron el baby shower y bautizo de su único hijo.

Como era de esperarse, los novios publicaron su lista de regalos en una tienda por departamento y llamó la atención alguno de los regalos que han pedido a sus invitados.

Desde un iPad, impresora, centro de lavado, refrigeradora, dos colchones, juego de sábanas, almohadas, horno para pizza, juego de ollas, edredón de plumas de ganso, televisor hasta una impresora.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: